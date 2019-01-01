محافظ الغربية: 250 مليون جنيه لتطوير العشوائيات في طنطا والمحلة

أعلن محافظ الغربية المهندس هشام السعيد عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 250 مليون جنية لتطوير المناطق العشوائية بطنطا والمحلة الكبرى.



وأوضح المحافظ - في تصريح عقب الاجتماع التنسيقي الذى عقد اليوم بالديوان العام للمحافظة بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية والوفد المرافق له - أن المناطق المستهدف تطويرها في مدينة طنطا تتمثل في منطقة العجيزى بنطاق حي أول ومنطقة على أغا والسلخانة بنطاق حي ثان طنطا وذلك بقيمة تقديرية 180 مليون جنية.



وأشار إلى أن المناطق المستهدف تطويرها في المحلة الكبرى تتمثل في (شارع عسل - مزلقان أبو القاسم - شارع الخبى - إستكمال منطقة المحجوب - منطقة التوبة - شارع الكوردى - شارع سبح الله وتفريعاته - شارع الصيد وتفريعاته - شارع أبو سفين أمام مسجد المنسوب - شارع الدكرورى - شارع برهام - شارع المنسوب) بقيمة تقديرية 70 مليون جنيه.



إلى ذلك، أجرى المحافظ جولة ميدانية بالمناطق العشوائية المقرر تطويرها بطنطا والمحلة الكبرى، وأكد اهتمامه بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وتحويلها إلى مناطق حضارية لتوفير حياة كريمة أمنه للمواطنين، مشيراً إلى متابعته الدورية لأعمال التطوير لتذليل أي عقبات قد تعرقل سير العمل في التطوير لضمان الإنتهاء في المواقيت المحددة وفق المواصفات والمقايسات المتفق عليها.