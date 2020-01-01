تقرير: انخفاض الطلب العالمي على النفط في خضم الموجة الثانية لفيروس كورونا

قالت شركة ريستاد انرجي للبحوث ومعلومات الطاقة في بيان اليوم الجمعة إنها تعمل على تغيير السيناريو الأساسي لها والخاص بالطلب على النفط "حيث تستمر حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، ويتم الاعتراف بتداعيات تفشي الجائحة في أسواق رئيسية في الأمريكتين وآسيا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن السيناريو المعدل يفترض توقفا مؤقتا في تعافي الطلب العالمي، حيث أن إعادة فتح مناطق حول العالم يقابلها طفرات في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يظل الطلب العالمي على النفط ضعيفا نسبيا من يوليو إلى أكتوبر من هذا العام، وبعدها سيرتفع مرة أخرى من نوفمبر.

ووفقا للبيان، من المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط في المتوسط خلال يوليو 2ر90 مليون برميل في اليوم، ثم يتحسن إلى متوسط 6ر90 مليون برميل في اليوم خلال أغسطس، و سبتمبر و أكتوبر.

ومن المرجح أن يصل الطلب إلى 93 مليون برميل في اليوم في نوفمبر وأن يرتفع في الشهر التالي له إلى 7ر94 مليون برميل في اليوم.

وقالت الشركة إن عام 2021 سيشهد طلبا على النفط يبلغ في المتوسط 1ر97 مليون برميل في اليوم.