فيتنام تسعى لتعزيز حربها ضد الفساد

قال رئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي، الرئيس نجوين فو ترونج، إن البلاد ستعزز حربها ضد الفساد، في الوقت الذي قدمت فيه لجنة لمكافحة الفساد تحديثات بشأن القضايا التي تعتزم الانتهاء من التحقيق فيها، أو عقد محاكمات بشأنها العام الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتستهدف اللجنة التوجيهية المركزية لمنع الفساد والسيطرة عليه، إتمام 15 تحقيقا وإصدار إشعارات ملاحقة لـ17 قضية، وبدء محاكمات ابتدائية في 20 قضية، وفقا لمنشور على موقع إلكتروني حكومي اليوم السبت.

وتشمل القضايا الانتهاك المزعوم للوائح المتعلقة بإدارة الأراضي في شركة "سايجون بير" للمشروبات الكحولية، والانتهاكات المصرفية في بنك الاستثمار والتنمية في فيتنام.

وبحسب البيان، فقد صادرت اللجنة أكثر من 11.7 تريليون دونج "505 ملايين دولار أمريكي"، من الأصول واعترضتها مؤقتا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.