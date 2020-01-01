العثور على جثة جنين ملقى في كيس قمامة غرب الإسكندرية

عثر مدير قطاع القباري بشركة نهضة مصر، المنوط بها القيام بأعمال النظافة في الإسكندرية، اليوم السبت، علي جثة "جنين"، مُفارق الحياة، داخل كيس قمامة، تجمع حوله عدد من القطط الضالة، وذلك أثناء متابعته العمل في منطقة المفروزة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، غربي المحافظة، يفيد حضور مسئول بشركة النظافة إلى ديوان القسم، وقام بالإبلاغ عن الواقعة.

ووفقًا لمصدر أمني للشروق، فإنه وبانتقال الشرطة إلى محل البلاغ، تم تحرير محضر إداري، وأخطرت النيابة العامة، التي انتقلت بدورها لمعاينة الجثة، وأمرت بنقلها إلى مشرحة الإسعاف بمنطقة كوم الدكه والتحفظ عليها تحت تصرفها، وتباشر التحقيق في ملابسات الواقعة.