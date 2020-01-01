مقتل عائلة عراقية من 6 أفراد بهجوم شمالي سامراء

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم السبت، بمقتل مختار (مسئول محلي) و5 من أفراد عائلته في هجوم شنه مسلحون على منزله شمال غرب قضاء سامراء.

وقال العقيد محمد خليل البازي، من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مسلحين مجهولين استهدفوا بعد منتصف الليلة الماضية منزل علي مخلف مختار منطقة سموم؛ ما أدى إلى مقتله و4 من ابنائه وابن شقيقته .

وأوضح أن المهاجمين الذين لم يحدد عددهم استخدموا بنادق رشاشة متوسطة وخفيفة في الهجوم، الذي تم وسط الظلام انطلاقاً من البساتين والأحراش المجاورة، مضيفا أن المسلحين تمكنوا من الفرار قبل وصول القوات الأمنية إلى مكان الحادث.

وماتزال منطقة سموم من المناطق التي تشهد أعمال عنف بين فترة وأخرى لوقوعها على شاطئ دجلة الغربي في منطقة مكتظة بالبساتين والمزارع والاحراش النباتية.