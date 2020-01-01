جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة للجيش السوري ويحمل دمشق المسؤولية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مساء يوم الجمعة، إن مروحيات حربية أغارت على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، وذلك ردًا على إطلاق نار باتجاه هضبة الجولان المحتل في وقت سابق اليوم.

وأشار، نقلًا عن فضائية «روسيا اليوم»، مساء الجمعة، إلى أن الغارات استهدفت مراكز تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات.

وأوضحت القوات الإسرائيلية أنها تعتبر الجيش السوري مسؤولًا لعملية إطلاق النار اليوم وستواصل الرد على أي مساس بإسرائيل.

وأفاد التلفزيون السوري بأن عدوانا إسرائيليًا بالمروحيات، استهدف محيط بلدة حضر وعين التينة في القنيطرة.

وأضاف أن دوي انفجار قوي سمع بالقرب من مجدل شمس بالجولان المحتل.