شوبير يكذب فاروق جعفر

رفض أحمد شوبير نجم حراسة مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، السكوت عن التصريح المثير الذي فجره فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق بعدما أشار إلى أن الحكام الأفارقة كانوا يجاملون القطبين في البطولات الإفريقية خلال فترة الثمانينات.

كما صرح فاروق جعفر، خلال استضافته على قناة نادي الزمالك الفضائية، بأن منتخب مصر تأهل إلى كأس العالم عام 1990 بالمجاملة.

وصرح النجم السابق للقلعة البيضاء، أن الأهلي والزمالك وعدد آخر من الفرق، كانوا يقوموا بتوفير كل سبل الراحة للحكام الأفارقة من فنادق على أعلى مستوى، وتوفير سيارة فارهة، وأنه خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة، يجلس قائد الفريق مع طاقم التحكيم، لتخييره أما بالحصول على ركلة جزاء أو طرد لاعب من الفريق المنافس".

وعلق أحمد شوبير على التصريح المثير لفاروق جعفر من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :" على مدار 6 سنوات كاملة قائدا للنادي الأهلي ولمنتخب مصر لم أجلس يوما مع حكم في مباراة لا محليا ولا إفريقيا ولا دوليا".