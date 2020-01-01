عمدة لامبيدوسا الإيطالية يهدد بفرض حالة الطوارئ بسبب طوفان المهاجرين

شكا عمدة جزيرة لامبيدوسا، الواقعة أقصى جنوب إيطاليا اليوم السبت من اجتياح المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا للجزيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن عمدة الجزيرة، توتو مارتيلو قوله إن "الوضع أصبح غير قابل للسيطرة. إذا لم تسيطر الحكومة على الوضع، سأعلن حالة طوارئ".

وأضافت الوكالة أن هناك 1027 مهاجرا في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 20 كيلومترا مربعا، من بينهم 203 وصلوا على متن سبعة قوارب، تم اعتراضها الليلة الماضية.

ويعتقد أن معظهم قادمون من تونس.

وقالت الوكالة إن حوالي 50 من الوافدين الذين جاءوا حديثا يتم احتجازهم في خيام في ميناء لامبيدوسا، بسبب عدم وجود أماكن إقامة أخرى.

وتضم جزيرة لامبيدوسا مركزا للمهاجرين، لكن بقدرة استيعابية رسمية تكفي لـ95 شخصا فقط. وعمليات النقل المنظمة للمهاجرين إلى بورتو ايمبيدجوكلي في صقلية- حيث تم نقل حوالي 200 إلى هناك أمس الجمعة- غير كافية لتخفيف الضغط.