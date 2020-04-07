«الأوقاف»: 5000 رأس ماشية للأضاحي بعد الإقبال الشديد على مشروع صكوك الوزارة

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه رفع التعاقد على لحوم أضاحي الأوقاف إلى 1000 طن (خمسة آلاف رأس من العجول) تذبح في الوقت الشرعي للأضحية.

وقال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف قرر زيادة نسبة المتعاقد عليه من رؤوس المواشي وكمية اللحوم التي تعاقدت عليها الوزارة مع وزارة التموين بعد الإقبال الشديد على شراء صكوك أضاحي الأوقاف وثقة جموع الشعب المصري في مؤسسات الدولة المصرية وفي مشروع صكوك أضاحي التي تقوم عليها الوزارة.

وأكد المتحدث الرسمي، أن وزير الأوقاف أجرى، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا بوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، تم خلاله الاتفاق على رفع التعاقد بين الوزارتين إلى 1000 طن لحوم بنحو 50 آلاف رأس من العجول يتم ذبحها وفق التوقيت الشرعي للأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.