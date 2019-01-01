تركيا تسجل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، و16 حالة وفاة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء السبت، أشارت «الصحة التركية» إلى تسجيل 1103 حالات تعافِ جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد–19» إلى 208 آلاف و477.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 650 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 15 مليون إصابة.