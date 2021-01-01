 تركيا تسجل 58 وفاة و أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تسجل 58 وفاة و أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 6:32 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 6:32 ص

 أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم السبت، تسجيل 58 حالة وفاة، و12 ألفا و381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء.

كما تم رصد 5 آلاف و383 حالة شفاء جديدة من المصابين بالفيروس، بحسب معطيات وزارة الصحة.

وعلى صعيد اللقاحات، بلغ معدل التطعيم بالجرعة الأولى 44ر63 في المئة من البالغين فوق 18 عاما، فيما وصلت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية 19ر36 في المئة.

وبلغ إجمالي الجرعات الأولى والثانية والثالثة المقدمة حتى اليوم في تركيا 65 مليونا و594 ألفا و807.

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