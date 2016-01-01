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ودعت اللاعبة المصرية نورا منير منافسات فردي السلاح، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وجاء ذلك بعدما خسرت أمام اللاعبة اليابانية يوكا ينو بنتيجة 15/5؛ لتودع منافسات فردي السلاح من دور ال 32.

وكانت منتخب السلاح افتتح منافساته أمس بمشاركة محمد عامر الذي ودع المنافسات ودور ال 16 أمام الكوري الجنوبي سانجوك أهو بنتيجة 15/9 وزياد السيسي الذي ودع منافسات سلاح بعد الهزيمة من بطل جورجيا بنتيجة 15/12 ومهاب سامر الذي خسر أمام لاعب جورجيا ساندرو بازادزي بنتيجة 15-13.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.