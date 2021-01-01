أكثر من ألف شخص يكافحون حريق غابات ضخم بجنوب فرنسا

تم نشر أكثر من ألف من رجال الإطفاء والطوارئ لمواجهة حريق ضخم اندلع في جنوب فرنسا بداية هذا الأسبوع، حسبما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الأحد.



وقال الوزير أيضا إنه تم إرسال طائرة لمكافحة الحرائق إلى موقع الحريق في منطقة غابات تقع بين مدينتي ناربون وكاركاسون.



وأتى الحريق، الذي شب يوم أمس السبت، على منطقة بلغت مساحتها حتى الآن نحو 5ر8 كيلومتر مربع.



وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. لكن الحريق تسبب في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في فرنسا، وإسبانيا والبرتغال، جراء حالات تعطل بخطوط كهرباء الضغط العالي.



وفي فرنسا وحدها، تضرر أكثر من 100 ألف أسرة بهذا الانقطاع، حسبما ذكرت شركة "آر تي إي" المشغلة لشبكة الكهرباء الفرنسية.



ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق.