الاتحادان الإفريقي والأوروبي يبحثان سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة

بحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، مع أنيت ويبر الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، سبل تعزيز العلاقات المشتركة.

وناقش رئيس المفوضية وممثلة الاتحاد الأوروبي سبل معالجة التحديات التي تواجه المنطقة، وتعزيز قدرات اللاعبين الإقليميين للإسهام في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشاد فقي، في بيان، بدور الاتحاد الأوروبي ودعمه المستمر للاتحاد الأفريقي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة دعمه لجهود الاتحاد الإفريقي نحو الحوار مع الأطراف المتحاربة في المنطقة، لإيجاد حل دائم للصراع في القرن الأفريقي.

من جانبها، أكدت أنيت ويبر أن الاتحاد الأوروبي حريص على العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الإفريقي من أجل إيجاد حل دائم للصراعات المعقدة في منطقة القرن الأفريقي، وأثنت على الاتحاد الأفريقي لتوليه القيادة بشأن الأوضاع في المنطقة.

وأعربت عن التزام الاتحاد الأوروبي بالسعي نحو تفكيك الدعامة الاقتصادية لحركة الشباب في الصومال لضمان الاستقرار.