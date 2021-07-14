 الاتحادان الإفريقي والأوروبي يبحثان سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة - بوابة الشروق
الأحد 25 يوليه 2021 8:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟

النتـائـج تصويت

الاتحادان الإفريقي والأوروبي يبحثان سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة

أ ش أ
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 7:53 م | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 7:53 م

بحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، مع أنيت ويبر الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، سبل تعزيز العلاقات المشتركة.

وناقش رئيس المفوضية وممثلة الاتحاد الأوروبي سبل معالجة التحديات التي تواجه المنطقة، وتعزيز قدرات اللاعبين الإقليميين للإسهام في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشاد فقي، في بيان، بدور الاتحاد الأوروبي ودعمه المستمر للاتحاد الأفريقي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة دعمه لجهود الاتحاد الإفريقي نحو الحوار مع الأطراف المتحاربة في المنطقة، لإيجاد حل دائم للصراع في القرن الأفريقي.

من جانبها، أكدت أنيت ويبر أن الاتحاد الأوروبي حريص على العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الإفريقي من أجل إيجاد حل دائم للصراعات المعقدة في منطقة القرن الأفريقي، وأثنت على الاتحاد الأفريقي لتوليه القيادة بشأن الأوضاع في المنطقة.

وأعربت عن التزام الاتحاد الأوروبي بالسعي نحو تفكيك الدعامة الاقتصادية لحركة الشباب في الصومال لضمان الاستقرار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك