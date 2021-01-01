حماة وطن: تنمية البحيرات يضع آليات للمحافظة على ثرواتنا

أعلن النائب أحمد العوضي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.



وقال العوضي في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم إن مشروع القانون يعظم من الثروة السمكية ويحدد آليات الحفاظ على البحيرات وتنمية الثورة السمكية، مضيفا: "الدستور المصري ألزم الدولة بحماية البحيرات والأنهار".



وتابع "القانون الحالي ملزم وسبق إصدار العديد من القوانين مضى عليها أكثر من 35 سنة ولا فائدة منها، أصدرت القيادة السياسية مشروع قومي لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يحافظ على حقوق الصيادين والعمال في هذه الحرفة ويحافظ على البعد الاجتماعي والبيئي ويعالج سلبيات القوانين السابقة ويوفر هيئة مسؤولة عن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بحيث لا يكون هناك تعدد للجهات المسؤولة وتضارب التشريعات".