جورجيا تسجل 2061 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الأحد، تسجيل 2061 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد منذ بدء انتشار الجائحة إلى 402 ألف و759 حالة.

وذكرت صحيفة "إنتر برس نيوز" الجورجية على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، أن جورجيا سجلت 23 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 5 آلاف و688 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي في جورجيا بلغ 373 ألفا و88 حالة بعد شفاء 1654 حالة خلال الساعات الماضية، فيما لايزال هناك 19 ألفا و643 حالة نشطة على مستوى البلاد.