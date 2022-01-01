محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

ونفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

وقالت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم الإثنين، إن هذه الحملات أسفرت عن غلق 41 محل مخالف، والتحفظ على 2291 حالة إشغال، بالإضافة إلى تحرير 1599 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وأشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بنحو 129 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، خلال أسبوع.

وأكد الشريف أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء.