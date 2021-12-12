الأمم المتحدة تطالب روسيا وأوكرانيا بضرورة الالتزام باتفاق تصدير الحبوب

طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، روسيا وأوكرانيا بضرورة الالتزام الكامل باتفاق تصدير الحبوب الموقع بينهما.



وأدان جوتيريش، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الاثنين، الهجوم الذي استهدف ميناء أوديسا الأوكراني عقب توقيع روسيا وأوكرانيا اتفاقا يسمح باستئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.



وكان جوتيريش قد رحب بالاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا يوم الجمعة الماضية، برعاية الأمم المتحدة، قائلا إن "اتفاق الحبوب الروسي الأوكراني سيفتح طريقًا للصادرات الغذائية التجارية من كييف عبر البحر الأسود، وأن الاتفاق بين البلدين سيساعد على تجنب كارثة نقص الغذاء للملايين في جميع أنحاء العالم".