 حبس المتحرش بفتاة داخل المترو لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه - بوابة الشروق
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حبس المتحرش بفتاة داخل المترو لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 25 يوليه 2022 - 2:40 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2022 - 2:40 م
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بمعاقبة المتهم بالتحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق وحيازة المواد المخدرة، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين محسن علي غراب، والدكتور هشام مختار مصطفى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم في القضية 7852 لسنة 2021، تهمة حيازة جوهر مخدري الحشيش والترامادول، والتحرش بفتاة داخل محطة مترو الأنفاق.

كانت بداية القضية بتلقي قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا من إحدى الفتيات مفاده تعرضها للتحرش، وأُلقي القبض على المتهم وعُثر بحوزته على لفافة ورقية، وتبين أن بها جوهر مخدر الحشيش والترمادول، وبمواجهته أكد حيازته للمخدر بقصد التعاطي.

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