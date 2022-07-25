 بعد 5 أشهر على الحرب.. زيلينسكي: لم نستسلم.. والروس يعترفون أننا سننتصر - بوابة الشروق
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بعد 5 أشهر على الحرب.. زيلينسكي: لم نستسلم.. والروس يعترفون أننا سننتصر

وكالات
نشر في: الإثنين 25 يوليه 2022 - 2:45 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2022 - 2:45 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد خمسة أشهر من الهجمات الروسية، إن أوكرانيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بمن وصفه بـ"العدو".

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، اليوم الاثنين: "حتى المحتلون يعترفون بأننا سننتصر، نسمعها في محادثاتهم طوال الوقت، وفيما يخبرون به أقاربهم عندما يتصلون بهم".

وأعلن زيلينسكي، أن أوكرانيا لم تستسلم، متابعا: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالعدو، ولحشد أكبر قدر ممكن من الدعم لأوكرانيا".

وميدانيا، أكدت تصريحات أوكرانية أن السلطات في كييف تريد قلب المعركة من الدفاع إلى الهجوم، وذلك ببدء معركة لطرد القوات الروسية من منطقة خيرسون التي تسيطر عليها الأخيرة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت السلطات الأوكرانية في خيرسون أنها ستستعيد المنطقة بحلول سبتمبر المقبل.

وأضافت أن الجيش الأوكراني أظهر ثباتا خلال المعارك الماضية، وسينتقل إلى الأعمال الهجومية المضادة.


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