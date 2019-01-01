صحيفة يونانية: أهمية كبرى لزيارة ولي العهد السعودي لأثينا الأسبوع الجاري

ذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن أثينا تولي أهمية كبيرة للزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى اليونان هذا الأسبوع، موضحة أن الزيارة تمثل خطوة في تأكيد العلاقة الاستراتيجية بين أثينا والرياض.

وذكرت الصحيفة أن ولي العهد السعودي سيزور اليونان غدا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، بعد تأجيل الزيارة مرتين متتاليين في الفترة السابقة، مشيرة إلى أنه سيجتمع خلال الزيارة مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس غدا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالحكومة اليونانية قولها إن زيارة الأمير محمد بن سلمان هي الأولى التي يقوم بها لأوروبا بعد أكثر من أربع سنوات منذ سفره إلى باريس في أبريل 2018، مشيرة إلى أنه خلال زيارة ميتسوتاكيس الأخيرة للرياض، تم الاتفاق على إنشاء مجلس أعلى للتعاون بين اليونان والسعودية.

ولفتت إلى أن الزعيمين يخططان لاعتماد إعلان مشترك يعيد التأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، واختيار الحكومة اليونانية لبناء تحالفات مع دول الخليج، موضحة أنه سيرافق ولي العهد السعودي وفد حكومي كبير بهدف توقيع اتفاقيات في مجالات الدفاع والاستثمار والثقافة.