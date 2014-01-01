عزاء واجب من الشروق في وفاة الكاتب الصحفي الكبير منير عامر

تنعى مؤسسة الشروق بمزيد من الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير منير عامر، الذي وافته المنية صباح اليوم، لتفقد الصحافة المصرية أحد أبرز روادها أصحاب التأثير الواسع منذ ستينيات القرن الماضي.

ويتقدم رئيس مجلس الإدارة المهندس إبراهيم المعلم، والعضو المنتدب شريف المعلم، ورئيس التحرير وعضو مجلس الشيوخ عمادالدين حسين، ومدير عام المؤسسة أحمد بدير، ومديرو التحرير، وجميع الصحفيين والعاملين بـ"الشروق"، إلى الزميل الإعلامي شريف عامر، وباقي أفراد الأسرة، بأحر العزاء وخالص الدعاء بالصبر والسلوان. ويتضرعون إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بموفور رحمته، ويسكنه فسيح جناته.