الرئيس السيسي: تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال حول أمن البحر الأحمر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مباحثاته مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود تناولت وجهات النظر والرؤى حول مجمل الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الاثنين، أن هذا الملف حظي بأولوية كبيرة خلال المناقشات، لافتا إلى توافق الإرادة السياسية نحو العمل المشترك لترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من القارة.

وأشار إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال فيما يتصل بأمن البحر الأحمر، والتأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة عن صياغة كل السياسات الخاصة بهذا الممر المائي بالغ الحيوية من منظور متكامل أخذا في الاعتبار مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية.