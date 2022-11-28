وكالة شئون المسجد النبوي تقدم خدماتها لأكثر من 52 ألف زائر خلال موسم ما بعد الحج

قدمت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي، خدماتها الميدانية لأكثر من 52 ألف زائر قدموا للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج.

وأوضحت وكالة شئون المسجد النبوي، أن أكثر من 7.5 ملايين مصلٍ شهدوا الصلاة في المسجد النبوي خلال الفترة من الـ28 من شهر ذي الحجة من عام 1444هـ لغاية الـ5 من شهر محرم الجاري، تواكبهم كل الخدمات الميدانية التي تضمنت تنظيماً للدخول إلى المواجهة الشريفة والصلاة فيها، حيث شرُف 496533 زائراً بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما خلال الأسبوع الماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أدى 133957 زائراً الصلاة في الروضة الشريفة، إضافة إلى أداء 123301 زائرة الصلاة في الروضة خلال الأوقات المخصصة لهن، فيما قُدمت الخدمات الإرشادية والمكانية وخدمة الترجمة الفورية، إضافةً لتوفير العربات والكراسي المتحركة لـ20038 مصلياً من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المواقع المخصصة لهم داخل المسجد النبوي.

وأدى 7536737 مصلياً الصلاة في المسجد النبوي – عدد تراكمي – خلال الأيام السبعة الماضية، فيما حضر الدروس العلمية المقدمة في المجالات الفقهية والتوعوية 41660 مستفيداً، في حين استفاد من خدمات التوعية الميدانية 102859 مستفيداً من مختلف الجنسيات, فيما قدّمت خدمات الإرشاد الديني لـ9831 مستفيداً، إلى جانب 7397 زائراً قدمت لهم خدمات الإرشاد عبر الرقم الموحد وقنوات التواصل.

واستقبل معرض عمارة المسجد النبوي خلال الفترة ذاتها 5753 زائراً شاهدوا مراحل بناء الحرمين الشريفين وتوسعتهما، والجهود المقدمة لرعاية قاصديهما, كما زار 18050 زائراً مكتبة المسجد النبوي.

ووزّعت الوكالة 72672 عبوة ماء زمزم، إضافة إلى 55825 وجبة إفطار صائم خلال وقت الإفطار داخل المسجد النبوي, في حين استفاد 159916 زائراً من كبار السن من خدمات التنقل بالعربات الكهربائية والكراسي المتحركة بين الساحات وأبواب المسجد النبوي، فيما وزّعت 62728 إهداءً منوعاً على الزائرين خلال الأسبوع الماضي.

يذكر أن أكثر من 652862 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم فريضة الحج، غادر منهم 494222 حاجاً إلى بلدانهم عبر مختلف المنافذ البرية والجوية بعد زيارتهم للمسجد النبوي والصلاة فيه، فيما تبقى 158640 حاجاً في المدينة المنورة حتى يوم أمس.