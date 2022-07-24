القصاص من سعودي قتل والده في منطقة جازان

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة جازان، لإدانته بقتل والده.

وقال بيان صادر عن الوزارة، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الثلاثاء، إن محسن بن هواش بن محسن خصوي - سعودي الجنسية - أقدم على قتل والده، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات في رقبته، مما أدى إلى وفاته، وتعاطي أقراص الإمفيتامين المخدرة.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولفحش عمله وبشاعة جريمته مما يستوجب عقوبة رادعة له ولمن تسول له نفسه الإقدام على مثل صنيعة وصيانة للدماء، فتم الحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وأكدت الداخلية السعودية، حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.

كما حذرت في الوقت نفسه، كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.