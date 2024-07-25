محافظ المنيا يعتمد تعريفة الركوب الجديدة عقب تحريك أسعار المواد البترولية

اعتمد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا تعريفة ركوب جديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، سواء لخطوط السرفيس الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم، مؤكدا انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة المنيا، بالإضافة إلى رفع تسعيرة أجرة التاكسي بنسبة تقارب 10%.

يأتي ذلك عقب قرار اللجنة العليا للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود، حيث تقرر زيادة تعريفة الركوب على خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات، فيما تم زيادة تعريفة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة المنيا إلى 3 جنيهات، والتاكسي داخل المدينة 12 جنيها، والتاكسي شرق النيل 18 جنيها.

وعقد المحافظ، عقب الإعلان عن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها بزيادة سعر البنزين والسولار، اجتماعا مع مسئولي الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية من المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين؛ لمتابعة تنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث جرى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور، ومباحث المرور، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أي محاولة لاستغلال المواطنين، مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

وناشد محافظ المنيا المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 2342200 086 - 2320001 086 لغرفة عمليات محافظة المنيا الرئيسية التي تتابع على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، على مدار 24 ساعة.

وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار المواد البترولية بقيمة تصل إلى 1.25 جنيه للتر، اعتبارا من صباح اليوم.

وبحسب بيان وزارة البترول، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار:



بنزين 95: بسعر 15 جنيها/ لتر

بنزين 92: بسعر 13.75 جنيه/ لتر

بنزين 80: بسعر 12.25 جنيه/ لتر

السولار: بسعر 11.50 جنيه/ لتر

الكيروسين: بسعر 11.50 جنيه/ لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات: 8500 جنيه/ طن.

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.