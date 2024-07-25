الجامعة العربية ترحب باتفاق الأطراف اليمنية بشأن خفض التصعيد

رحبت جامعة الدول العربية اليوم الخميس، بالإعلان الصادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج بشأن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

ولفت جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة إلى أن الاجراءات المتفق عليها من شأنها أن تخفف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وتخفض التصعيد وتحسن الظروف للأطراف لاستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي إن الاتفاقات قد تمثل خطوة مهمة نحو بناء الثقة إذا أظهر الطرف الحوثي الالتزام الواجب بخفض التصعيد، والنية الصادقة للانخراط في عملية سياسية، على أساس من المرجعيات الثلاث المعروفة، تقود إلى انهاء الصراع اليمني المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.