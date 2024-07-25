وزيرا التنمية المحلية والإسكان يستعرضان التحضيرات لاستضافة مصر المنتدى الحضري العالمي WUF12

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين وعلى رأسها التحضير والإعداد لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة "WUF12" نوفمبر 2024، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات).

واستعرضت الدكتورة منال عوض، والمهندس شريف الشربيني، الخطوات والإجراءات الهامة التي تمت بالتنسيق بين الوزارتين ونتائج الاجتماعات التنسيقية التي تمت مع مسئولي الهابيتات والشركة المنظمة للمنتدي والوزارات والجهات المصرية المعنية.

وجرى الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير كل سبل إنجاح المنتدى وخروجه بصورة مشرفة للدولة المصرية في ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لجميع التطورات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى القادم.

وتطرق اللقاء، إلى متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التعاون في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والتي يتم تنفيذها بالمناطق الريفية بالمحافظات.

وشهد الاجتماع، متابعة الموقف التنفيذي لتنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يتولي تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير في محافظات أسوان والأقصر وأسيوط وبني سويف والفيوم والقليوبية والغربية وكفر الشيخ ودمياط، وموقف تنفيذ مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء في بعض المحافظات والتي يتم تنفيذها من خلال أجهزة التعمير التابعة لوزارة الإسكان.

كما ناقش الوزيران، الاستعدادت الجارية للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتنسيق الجاري بين الوحدة المركزية للمبادرة بوزارة التنمية المحلية والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، فيما يخص توفير الأراضي المطلوبة لمحطات المعالجة والرفع حيث تم توفير حوالي 400 قطعة أرض حتى الآن لصالح الهيئة، وجار استكمال باقي قطع الأراضي المطلوبة.