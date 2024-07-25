 البيت الأبيض: هناك فجوات قائمة بمحادثات وقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض: هناك فجوات قائمة بمحادثات وقف إطلاق النار في غزة

وكالات
نشر في: الخميس 25 يوليه 2024 - 10:24 م | آخر تحديث: الخميس 25 يوليه 2024 - 10:24 م

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الخميس، إن " الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن كيفية إنهاء حرب غزة".

ولفت كيربي، في مؤتمر صحفي، إلى وجود "فجوات لا تزال قائمة" في محادثات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، لكنه أضاف: "نعتقد أنه يمكن سدها، ونحتاج إلى تحقيق ذلك قريباً"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق"، وأضاف: "آن أوان إنهاء الحرب"، وأن هناك زيادة مطردة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة.


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