 صحة غزة: 30 شهيدا و146 إصابة خلال آخر 24 ساعة - بوابة الشروق
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صحة غزة: 30 شهيدا و146 إصابة خلال آخر 24 ساعة

هديل هلال
نشر في: الخميس 25 يوليه 2024 - 1:48 م | آخر تحديث: الخميس 25 يوليه 2024 - 1:48 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ293 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و146 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و175 شهيدًا، و90 ألفًا و403 إصابات.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

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