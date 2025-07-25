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تلقت الجهات المختصة بلاغًا باندلاع حريق كبير في محل تجاري بقرية 30 يونيو التابعة لمركز بئر العبد في محافظة شمال سيناء.

وتوجهت سيارات الدفاع المدني إلى موقع الحريق في محل مخصص لبيع الإسفنج والأقمشة، بينما تدافع أهالي القرية إلى المكان في محاولة للمساهمة في محاصرة ألسنة النيران.

ولم تُسجّل حتى الآن أي خسائر بشرية جراء الحادث.

وفي مدينة العريش، نجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على حريق نشب داخل متجر لملابس الأطفال، بعد بلاغات من الأهالي أفادت بارتفاع أعمدة الدخان، فيما رجحت مصادر أن التماسًا كهربائيًا كان سبب اندلاع النيران.