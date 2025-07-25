المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن عن ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 232

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 232 منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر، وذلك بعد الإعلان مؤخرا عن مقتل الصحفي آدم أبو هربيد.



وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي عن إدانته "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وحمل المكتب "الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية".

وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة".

كما دعا المكتب إلى "ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".