طالب ببرنامج الجيوماتكس بآداب القاهرة يحصد المركز الثالث عالميًا في مسابقة GESC 2026 بالصين

فاز مشروع VEXL-DroughtWatch من كلية الآداب بجامعة القاهرة بالمركز الثالث (Third Prize)، في مسابقة Global Environment Solutions Challenge (GESC 2026)، التي أُقيمت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر للطلاب حول البيئة والاستدامة ISCES 2026 بجامعة تونجي بمدينة شنجهاي الصينية، بمشاركة فرق طلابية من أكثر من 60 دولة.

وجاء هذا الإنجاز من خلال فريق بحثي قاده الطالب عبد الرحمن أبو شوشة، أحد طلاب برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد (الجيوماتكس) بكلية الآداب – جامعة القاهرة، بالتعاون العلمي مع جامعة فيليبس ماربورج الألمانية.

ويهدف المشروع إلى تطوير نظام ذكي للإنذار المبكر بالجفاف الزراعي، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد وتحليل بيانات الأقمار الصناعية، بما يسهم في دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال توفير أدوات متقدمة للتنبؤ بمخاطر الجفاف ودعم متخذي القرار في القطاعين الزراعي والبيئي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز الدولي يعكس جودة المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، ويؤكد نجاح استراتيجية الجامعة في الاستثمار في طلابها الموهوبين وتمكينهم من المنافسة على أعلى المستويات الدولية.

وأشار إلى أن الجامعة تمضي بخطوات متسارعة نحو بناء بيئة أكاديمية تتيح للطلاب تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات أثر حقيقي، بما يعزز دورها كمؤسسة منتجة للمعرفة والحلول.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطالب عبدالرحمن أبوشوشة، وفريق العمل، وإدارة كلية الآداب، والقائمين على برنامج الجيوماتكس، متمنيًا لهم دوام التميز والنجاح، لافتًا إلى أن المنافسة مع جامعات من أكثر من 60 دولة والفوز بمركز متقدم يؤكد أن طالب جامعة القاهرة يمتلك الكفاءة العلمية والمهارية التي تؤهله ليكون شريكًا في صناعة المستقبل، وليس مجرد متلقٍ للمعرفة، وبما يعكس المستوى العلمي المتميز الذي وصلت إليه البرامج الأكاديمية المتخصصة، كما يؤكد قدرة أبناء الجامعة على تمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل العالمية.

من جانبها، أعربت الأستاذة الدكتورة نجلاء رأفت، عميدة كلية الآداب، عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن الكلية تحرص على تطوير برامجها الأكاديمية وفق أحدث المعايير الدولية، وربط العملية التعليمية بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة، بما يعزز قدرات الطلاب البحثية والابتكارية، ويدعم مشاركتهم الفاعلة في المسابقات والمؤتمرات الدولية.

وأوضحت عميدة الكلية، أن برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد (الجيوماتكس) يُعد أحد البرامج المتميزة بالكلية، لما يقدمه من محتوى علمي متطور يجمع بين نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات المكانية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدة أن هذا الفوز يمثل ثمرة لجهود أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ويعكس المكانة العلمية المتقدمة لكلية الآداب.

بدوره، أكد الأستاذ الدكتور عدلي أنيس، أستاذ الجغرافيا الاقتصادية ومنسق برنامج الجيوماتكس بكلية الآداب، أن ما حققه الطالب عبدالرحمن أبوشوشة هو نتاج رؤية أكاديمية متكاملة يتبناها البرنامج، تقوم على اكتشاف الطلاب المتميزين، ورعايتهم علميًا وبحثيًا، وتشجيعهم على الابتكار والمشاركة في المشروعات البحثية والمسابقات الدولية.

وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على تقديم مقررات دراسية حديثة، بل يركز على بناء القدرات التطبيقية للطلاب، من خلال دمج أحدث تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في العملية التعليمية، إلى جانب توفير الإرشاد الأكاديمي والبحثي، وتشجيع التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تقديم حلول علمية مبتكرة للتحديات البيئية والتنموية.