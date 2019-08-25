النيابة تأمر بحبس 7 متهمين بسرقة فيلا السفير أمين يسري بالشرقية

أمرت نيابة مشتول السوق العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بحبس 7 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في سرقة محتويات "فيلا" سفير سابق بعزبة "شوقي" التابعة لدائرة المركز.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من (حازم أمين يسري أحمد يسري) مدير مبيعات بإحدى الشركات الخاصة، ونجل السفير (أمين يسري)، سفير مصر الأسبق لدى إحدى الدول العربية، يتهم فيه مجهولين بسرقة محتويات فيلا والده بعزبة "شوقي" بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

وأوضح البلاغ أن المتهمين سرقوا 8 مراوح سقف، ومولد كهرباء متوسط، وآخر صغير، ومحول كهرباء، وتليفزيون، وفيديو، وريسفير، وسخان، وثلاجتين، وغسالة أوتوماتيك، وبوتوجاز مُسطح، وأسطوانة بوتاجاز، ومكنسة كهربائية، ودفاية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "إسلام.أ.ر" 20 سنة، عامل زراعي، سبق اتهامه في عدة قضايا "سرقات"، و"فارس.ع.ال.ح" 18 سنة، نجار مسلح، و"أحمد.ف.ع.ح"، 18 سنة، و"وحيد.أ.ج"، و"كريم.ع.ال.م"، و"كريم.ع.ف.ع"، عاطلين، مُقيمين بمشتول السوق، و"عماد.س.ر.م.س" 31 سنة، عاطل، مُقيم بشبين القناطر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.