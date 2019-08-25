شتاينماير يطلب الصفح عن جرائم حرب ارتكبها ألمان في إيطاليا

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طلب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير "الصفح" عن جرائم الحرب التي ارتكبها ألمان في إيطاليا.

وقال شتاينماير الأحد خلال إحياء ذكرى ضحايا مذابح قامت بها القوات المسلحة النازية "فيرماخت" ووحدات "إس إس" النازية إبان الحرب العالمية الثانية بقرية فيفيتسانو في إقليم توسكانا شمالي إيطاليا: "أقف أمامكم اليوم بصفتي رئيسا اتحاديا ألمانيا ولا أشعر سوى بالخزي مما فعله ألمان بكم".

وانحنى الرئيس الألماني أمام ضحايا المذابح في القرية، وقال: "أطلب منكم الصفح عن الجرائم التي ارتكبها ألمان هنا".

وكان شتاينماير يتحدث اللغة الإيطالية، وتم مقاطعته مرتين بتصفيق المواطنين الذين احتشدوا في ساحة التسوق بالقرية.

يذكر أن جنودا من الفرقة السادسة عشر لسلاح المدرعات بوحدات إس إس "قادة الرايخ إس إس" قتلوا نحو 400 شخصا من سكان القرية بطريقة وحشية في آب/أغسطس عام 1944. وكان ذلك عملا انتقاميا بعد معركة سابقة مع الثوار تم خلالها قتل 16 جنديا ألمانيا.

وشارك شتاينماير في الفعاليات السنوية لإحياء ذكرى الضحايا برفقة نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وتعهد الرئيس الألماني للناجين وذويهم بقوله: "نحن الألمان نعرف المسؤولية التي نتحملها عن هذه الجرائم. إنها مسؤولية لا تعرف نقطة نهاية".