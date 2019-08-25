اعتقال مواطن كيني في تايلاند لتهريب الكوكايين في معدته

اعتقلت السلطات التايلاندية مواطنا كينيا بعدما استوقفته في مطار بانكوك أثناء محاولته تهريب ما يزيد على 60 عبوة من الكوكايين في معدته.

وقالت السلطات إن جلين شيباسيلو أوكو 43 عاما، كان في رحلة إلى مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، حيث تم اعتقاله بعدما أظهرت الصور بأشعة اكس عشرات العبوات المملوءة بالكوكايين.

وذكر مكتب مجلس مكافحة المخدرات في بيان: "ابتلع الكوكايين الذي يبلغ وزنه 2ر1 كيلوجرام في 68 عبوة".

وذكرت صحيفة (إيست أفريكان) على الإنترنت، أنه ألقى القبض على أوكو مع مواطن نيجيري قالت الشرطة إنه استأجر المواطن الكيني لتهريب المخدرات.