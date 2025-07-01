قال نائب وزير الخارجية للشئون السياسية في إيران، مجيد تخت روانجي، إنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن موعد استئناف المفاوضات مع أمريكا بعد"، مشيراً إلى أن إيران تبحث حالياً عن إجابة لهذا السؤال: "عندما نشارك في الحوار، هل سنشهد تكراراً للعمل العدواني؟"

وأضاف تخت روانجي، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لم نتفق على أي موعد، ولا على شكل المفاوضات. نحن ننتظر إجابة على سؤال جوهري: هل ستتكرر الأعمال العدوانية إذا شاركنا في الحوار؟ على الأمريكيين أن يكونوا واضحين تماماً في هذا الصدد، لكنهم حتى الآن لم يوضحوا موقفهم".

وتابع: "نحن دائماً كنا مؤيدين للحوار والتفاعل، لكن لا ينبغي أن ننسى أننا كنا في خضم مفاوضات وننتظر الجولة السادسة من الحوار مع الأمريكيين في عمان، لكن قبل يومين من ذلك، هاجمنا الإسرائيليون، وبفضل الأمريكيين! اليوم نسمع أنهم يعترفون بأنهم كانوا جزءاً من هذا العدوان".

وأكد روانجي: "لقد خانوا الثقة الأساسية لأي حوار. عندما يكون الطرف الآخر غير جدير بالثقة، لا يمكنك التأكد من أن ذلك لن يتكرر. الأمريكيون يقولون إنهم مستعدون للحوار، لكن عليهم أن يجيبوا على هذا السؤال: ما هو الضمان أن لا يكرروا ما فعلوه؟".

وأوضح: "نحن نريد ضمانات. عليهم أن يقنعونا بأنهم جادون. في المرة السابقة، لم يكونوا كذلك، بل خانوا الحوار وخذلوا الدبلوماسية. عليهم أن يبذلوا جهداً كبيراً لإقناعنا، وإقناع المجتمع الدولي بأنهم لن يشاركوا مجدداً في أي عدوان ضد إيران".

وفيما يتعلق بترتيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وطلبه من إسرائيل وإيران التوقف، وما إذا كان هذا كافياً لإظهار رغبته في السلام، أوضح تخت روانجي أن "وقف إطلاق النار شيء، واستئناف الحوار شيء آخر. نحن بحاجة لضمانات بألّا يُستخدم العنف ضدنا إذا لم نقبل بما يطرحه الأمريكيون. هذا ما حدث في المرة السابقة في 13 يونيو، ويجب ألّا يتكرر".