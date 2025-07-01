وزير خارجية الإمارات يبحث التطورات الإقليمية مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، الثلاثاء، مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام" التي قالت إن ابن زايد وجروسي بحثا علاقات التعاون بين الإمارات والوكالة وسبل تعزيزها في مجالات مختلفة.

وتبادل الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأكد ابن زايد "دعم دولة الإمارات للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الاستفادة من تقنيات الطاقة النووية السلمية لتحقيق التنمية المستدامة، مع الالتزام التام بتطبيق المعايير الدولية للسلامة وحظر الانتشار".

وأشار إلى أن بلاده تعتز بشراكتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أسهمت بتطوير برنامجها النووي السلمي وفق أعلى معايير السلامة النووية والأمن وعدم الانتشار.

وتمتلك الإمارات محطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة في أبوظبي، ودخلت الخدمة عام 2020 كأول محطة لإنتاج للطاقة النووية في العالم العربي.

وتضم المحطة 4 مفاعلات تنتج مجتمعة حوالي 25 بالمئة من احتياجات البلاد من الكهرباء، وفق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (حكومية).