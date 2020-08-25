طوارئ بأوقاف جنوب سيناء استعدادًا لاستقبال أول صلاة جمعة بعد أزمة كورونا

عقد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث الاستعدادات الخاصة بفتح المساجد وعودة صلاة الجمعة، بحضور مديري الدعوة، ووكيل المديرية ومديري المتابعة، مديري الإدارات الفرعية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف خلال الاجتماع، أن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة سيجرى تدريجيًا، ووفقًا للضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف، مع ضرورة تواجد إمامًا أو خطيبًا معتمدًا من الأوقاف بكل مسجد، وعدم فتح دورات المياه ودور المناسبات نهائيًا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف على رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة الإدارات، والاستعداد والتأهب لتنفيذ جميع التعليمات التي فرضتها الوزارة من إجراءات احترازية، مع استمرار تنفيذ حملات التطهير والتعقيم التي بدأت منذ أمس بجميع المساجد بكافة مدن المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى منع أي اجازات غير وجوبية، مشعلى عدم ددًا فتح مصليات النساء، وعدم إقامة دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، ومنع تواجد مبردات المياه داخل المساجد، وعدم فتح المكتبات التي توجد داخل المساجد.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف، بفتح المساجد قبل صلاة الجمعة بعشرة دقائق فقط وغلق المسجد بعد الصلاة بعشرة دقائق، والتزام الخطباء بتعليمات الوزارة الخاصة بخطبة الجمعة، من حيث الموضوع والوقت المحدد، مع ضرورة التنبيه على المصليين بارتداء الكمامة، واصطحاب المصليات الشخصية "سجادة صلاة شخصية"، الالتزام بالعلامات التباعد بين المصلين، وعدم المصافحة أو المعانقة، ومتابعة التعقيم والتطهير الشخصي المستمر.