محافظ البحر الأحمر يتابع أعمال تطوير الكورنيش الجديد برأس غارب

تفقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الموقف التنفيذي بكورنيش مدينة رأس غارب الجديد، للوقوف على آخر المستجدات التي تمت به، ومتابعة الموقف التنفيذي به من تركيب الإنترلوك، وعمل البرجولات، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية الخاصة بالأطفال.

وقال حنفي إنه منذ توليه منصب محافظ البحر الأحمر، يولي اهتمامًا بالغًا بأبناء المحافظة، ويسخر كل جهوده لخدمتهم، فعلى قدر اهتمامه بالملفات الخدمية للمواطنين، فإنه لم يغفل أيضًا عن الجوانب الترفيهية المتمثلة في أبسط حقوقهم بوجود شاطئ عام يليق بهم.

ووجه رئيس المدينة بزيادة طول الكورنيش وتطوير ٩٠٠ متر أخرى به، بالإضافة إلى ٤٠٠ متر تم تطويرها وتركيب الإنترلوك بها، مؤكدًا زيادة عدد المقاعد والبرجولات لاستيعاب أكبر عدد ممكن من أهالي مدينة رأس غارب، بالإضافة إلى زراعة 10 نخلات أخرى بالكورنيش.

وأوضح أنه دائمًا ما يسعى إلى خدمة أهالي ومواطني المحافظة، بدءً من الزعفرانة شمالًا حتى رأس حدربة جنوبًا، للتخفيف عن كاهل الأهالي والعمل المستمر على تنفيذ عدد من المشروعات العامة بها مثل الشواطئ والمتنزهات.

وشدد محافط البحر الأحمر على سرعة تنظيف شاطئ الكورنيش، وتركيب أعمال الحماية والأمان لزوار الكورنيش، وكذلك على توفير أماكن ترفيهية للأطفال، حيث إنه وسيلة الترفيه والمتنفس الوحيد لأهالي المدينة.