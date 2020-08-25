 فيديو.. وزير البترول: البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة تجربة جيدة جدا - بوابة الشروق
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فيديو.. وزير البترول: البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة تجربة جيدة جدا

طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول
أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 9:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 9:40 م

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن البرنامج الذي يتم إعداده ومنحه للناجحين يكون من خلال تجربة جيدة جدًا، سواء على مستوى المحاضرات أو التجربة العملية.

وأضاف «الملا»، في تصريحات لفضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، أنه يتم إرسال الطلاب إلى الوزارات والمواقع والمحافظات المختلفة، ليشاهدوا بأنفسهم ماذا يحصل داخل البلد.

وتستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب لليوم الرابع على التوالي مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات القيادية بالدولة بجانب خبراء ومتخصصين في كل المجالات.

 

كاميرا الحياة اليوم بلجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة #الحياة_اليوم #قناة_الحياة

Posted by Alhayah TV on Tuesday, August 25, 2020

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