قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن البرنامج الذي يتم إعداده ومنحه للناجحين يكون من خلال تجربة جيدة جدًا، سواء على مستوى المحاضرات أو التجربة العملية.

وأضاف «الملا»، في تصريحات لفضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، أنه يتم إرسال الطلاب إلى الوزارات والمواقع والمحافظات المختلفة، ليشاهدوا بأنفسهم ماذا يحصل داخل البلد.

وتستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب لليوم الرابع على التوالي مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات القيادية بالدولة بجانب خبراء ومتخصصين في كل المجالات.