ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى بالهند إلى 13 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى إثر انهيار مبنى سكني في غرب الهند، إلى 13 شخصًا، اليوم الثلاثاء، فيما استمر عمال الإنقاذ في البحث عن ناجين في موقع الحادث.

وسقط المبنى المكون من خمسة طوابق، والذي تردد أنه كان يضم عدة عائلات، في منطقة رايجاد بولاية ماهاراشترا مساء أمس الاثنين.

وقال نيدهي تشودري، كبير مسئولي منطقة رايجاد، من الموقع الذي استمرت به عمليات الإنقاذ بمساعدة فرق القوة الوطنية للاستجابة للكوارث، إنه تم انتشال 11 جثة أخرى من تحت الأنقاض على مدار اليوم، مما رفع عدد القتلى إلى 13.

وحظى عمال الإنقاذ بلحظة قصيرة من الارتياح عندما انتشلوا طفلًا يبلغ من العمر أربع سنوات وهو على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد 19 ساعة من الانهيار، وأظهرت لقطات بثتها القنوات الإخبارية رجال الإنقاذ وهم يصفقون بفرح بعد إخراج الطفل من تحت الأنقاض.

وأضاف "تشودري" أن سبعة جرحى آخرين تم إنقاذهم الليلة الماضية، ويخضعون للعلاج في مستشفى قريب.

وأوضح أن أربعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، ومن المرجح أن تستمر عمليات الإنقاذ حتى الصباح.

وكان يُخشى في البداية أن يكون أكثر من 70 شخصًا محاصرين، لكن قائد شرطة رايجاد، أنيل باراسكار قال إن نحو 60 شخصًا تمكنوا من الفرار بمجرد أن شعروا بالاهتزازات عندما بدأ المبنى في الانهيار، ونفى المسئولون تقارير إعلامية تفيد بإنقاذهم.

وتشتبه الشرطة في أن المبنى الذي تم تشييده منذ سبع سنوات به عيوب هيكلية. وتم رفع دعوى جنائية ضد الجهة التي تولت بنائه.