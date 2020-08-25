محافظ قنا: تخصيص 3 مليارات جنيه لتوصيل المرافق لمنطقتي (قفط وهو) الصناعيتين

قال محافظ قنا أشرف الداودي، إن الدولة خصصت حوالي 3 مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعتين في قفط وهو بنجع حمادي، مؤكدا تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الثلاثاء، مع المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار وعدد من المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بـ"هو" نجع حمادى و"كلاحين قفط " للتعرف على احتياجاتهم ومناقشة المعوقات التي تواجههم في الاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظة وكيفية التغلب عليها.

وأوضح المحافظ أن زيارة رئيس الهيئة العامة للاستثمار دليل على أن ملف الاستثمار يُعد أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة في هذه المرحلة، مؤكدا أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

بدوره، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد عبدالوهاب إلى أنه تم عقد دورات تدريبية لتأهيل العاملين وتنمية قدراتهم المختلفة ذات الصلة بتقديم خدمات الاستثمار وذلك في إطار ما توليه الهيئة من اهتمام بتنمية مهارات العنصر البشري القائم على تقديم الخدمات الاستثمارية.

وأوضح أن الهدف الرئيسي لزيارة محافظة قنا هو بحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة والإلتقاء مع مجموعة من المستثمرين لبحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتسيير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة العمل وذلك في إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في مختلف محافظات مصر.

وعلى هامش الزيارة، تفقد رئيس الهيئة العامة للإستثمار والوفد المرافق له منطقة قفط الصناعية والمنطقة الحرة العامة بقفط ومركز خدمة المستثمرين بمدينة قنا ومنطقة هوّ الصناعية بنجع حمادي لبحث الفرص الاستثمارية بتلك المناطق ومتابعة سير العمل بالمركز الجديد .