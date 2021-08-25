استطلاع: الرئيس البرازيلي السابق لولا داسيلفا سيفوز في جولة إعادة انتخابات 2022

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهر مسح أجراه مركز مودال مايس اند فوتورا انتليجنتسيا البرازيلي، أن الرئيس البرازيلي السابق لويز اناسيو لولا دا سيلفا سوف يفوز في جولة إعادة ضد الرئيس الحالي جاير بولسونارو، ولكن نسبة التصويت لصالحة انخفضت إلى 46,9% في الشهر الجاري من 51.3 في شهر يوليو الماضي.

وقال المركز أنه استطلع رأي ألفي شخص عبر الهاتف بين 17-20 أغسطس، بهامش خطأ 2.2 نقطة بالسلب أو الإيجاب ومستوى ثقة 95٪، حسبما قالت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.

وبحسب الاستطلاع، سيكون لدى بولسونارو نسبة تأييد بـ38.8 % في أغسطس، ارتفاعا من 9ر32% في يوليو.

وفي استطلاع رأي متزامن، تعادل لولا وبولسونارو بنسبة 31٪.

وعندما يتم تقديم اقتراع محاكاة للأشخاص الذين تم استطلاع آرائهم ، يتقدم لولا عدديا على بولسونارو في 5 من 6 سيناريوهات محتملة.

ويأتي سيرو جوميز ثالثا في 5 من 6 سيناريوهات.

بلغت نسبة الرفض لبولسونارو 41%. فيما بلغت نسبة الرفض للولا 31.6%.

وأجاب 43.6% بأنهم يثقون تماما في نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل فيما أعرب 16.2 عن ثقة جزئية.

وقال 11.1%، أنهم لا يثقون جزئيا، فيما قال 32.2% إنهم لا يثقون كلياً بالنظام الحالي.