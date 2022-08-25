إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر سقوط سقف حجرة بعقار في الإسكندرية

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة "أب وزوجته ونجلتيهما"، بإصابات طفيفة، اليوم الخميس، إثر انهيار سقف حجرة سكنية بالطابق الثالث من عقار قديم، كائن بشارع الجداوي، في منطقة المنشية، التابعة لحي الجمرك.

وتلقى اللواء مخالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور القسم يفيد تلقيه إشارة من غرفة عمليات حي الجمرك، حول بلاغًا بسقوط سقف شقة سكنية، وأسفر الانهيار عن وقوع مصابين.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين أن العقار القديم، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وسقط سقف حجرة شقة بالطابق الثالث علوي، مما أسفر عن إصابة أسرة بإصابات بسيطة.

ووفقًا لمصدر أمني، تم وضع حواجز حديدية في محيط الانهيار، وقطع المرافق عن العقار، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.