الثلاثاء 7 أبريل 2026 12:13 ص القاهرة
بصوت نور النبوي.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم معّوز بنسخته العربية المدبلجة

مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 6 أبريل 2026 - 11:33 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أبريل 2026 - 11:33 م

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم الأنيميشن العالمي «معّوز (GOAT)» بنسخته العربية المدبلجة، اليوم الاثنين، الإعلان الرسمي التشويقي، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية.

ونشر الفنان نور النبوي، التريلر الخاص بالفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، معلّقًا: «من وأنا صغير وأنا عايز ألعب في دوري المفرمة مع أخطر الوحوش في أخطر الملاعب، ومش بس ألعب.. عايز أبقى ملك على ولاد زماني».

ويكشف التريلر عن ملامح القصة التي تدور حول «عزّام»، الماعز الصغير الذي يحلم بأن يصبح بطلاً في دوري المفرمة “Roarball”، متحديًا صغر حجمه وقلة خبرته، في رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الكوميدية والإنسانية.

ويظهر في الإعلان الأداء الصوتي للفنان نور النبوي، الذي يجسد شخصية "عزّام"، بجانب أصوات باقي النجوم المشاركين في النسخة العربية، ما يمنح العمل طابعًا قريبًا من الجمهور العربي.

ومن المتوقع أن يلقى الإعلان تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تصاعد الاهتمام بالأعمال المدبلجة التي تستهدف العائلات وتقدم محتوى ترفيهيًا يحمل رسائل إيجابية.

ويشارك في النسخة العربية المدبلجة نخبة من نجوم الدراما، من بينهم: "تامر فرج، هشام الشاذلي، عابد عناني، يارا عزمي، أمل عبد الله، وحمدي عباس، إلى جانب صانع المحتوى أحمد نشيط، فيما تتولى الإخراج الصوتي آية حمزة".

ويُنتظر عرض فيلم "معّوز" (GOAT) في دور السينما اعتبارًا من 23 أبريل، بنسخته العربية المدبلجة باللهجة المصرية.

 

اخبار متعلقة


