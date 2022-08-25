علماء: حيوان الأطوم «انقرض وظيفيا» في الصين

أعلن الباحثون أن حيوان الأطوم البحري انقرض في الصين.



وأفادت دراسة نشرت في مجلة رويال سوسايتي أوبن ساينس بأن ثلاثة صيادين فقط تم محاورتهم في الخمس سنوات الماضية قالوا إنهم رأوا واحدا من حيوان الأطوم الذي يطلق عليه أيضا خروف البحر أو "خنازير البحر" .



ولم يكن هناك أي ملاحظات ميدانية مثبتة في المنطقة منذ 23 عاما. ووصلت التسجيلات التاريخية لرؤية الأطوم لذروتها في 1960 تقريبا ثم تراجعت بسرعة من 1975 فصاعدا.



وقال العلماء "استنادا إلى هذه النتائج، نحن مضطرون لقول إن حيوانات الأطوم شهدت انهيارا سريعا في أعدادها خلال العقود الأخيرة وانقرضت الآن وظيفيا في الصين".



وأضافوا "تقدم دراستنا دليلا عن خسارة نوع بحري عملاق ذي كاريزما في منطقة جديدة، وهو أول انقراض وظيفي لحيوان فقاري كبير في المياه البحرية الصينية".



كان الأطوم تاريخيا مصدر إلهام للأساطير وقصص عرائس البحر.



وقال الباحثون إن التراجع السريع لعدد الأطوم هو "تذكرة جادة" أن انقراض الأنواع يمكن أن يحدث قبل اتخاذ إجراءات الصون الفعالة.