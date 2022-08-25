استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا

واصلت أسعار الكهرباء الأوروبية ارتفاعها، اليوم الخميس، في ظل أسوأ أزمة في الإمدادات منذ عقود، مما يعزز الضغوط على القادة السياسيين لاتخاذ المزيد من الإجراءات بهدف إنقاذ الصناعات والمستهلكين من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار الكهرباء في ألمانيا وفرنسا ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة مع ارتفاع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي، وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية، بنسبة 9ر8% اليوم. وارتفع سعر وقود محطات الكهرباء إلى مستويات لم يصل إليها منذ الأسابيع الأولى للغزو الروسي أوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي، عندما وصلت الأسعار خلال تعاملات تلك الأيام إلى مستويات قياسية.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة معدل التضخم وانخفاض قيمة اليورو، واضطراب نشاط المصانع في ظل تقليص روسيا لكميات الغاز التي تضخها إلى أوروبا منذ بدء الحرب قبل ستة أشهر.

وارتفع سعر الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل بنسبة 1ر6% إلى 310 يورو لكل ميجاوات/ساعة بحلول الساعة الحادية عشرة و50 دقيقة من صباح اليوم في أمستردام. كانت أسعار هذه العقود قد وصلت أوائل آذار/مارس الماضي إلى 345 يورو لكل ميجاوات/ساعة. كما ارتفع سعر الغاز البريطاني اليوم بنسبة 13%.

وارتفع سعر الكهرباء في ألمانيا تسليم العام المقبل بنسبة 17% إلى مستوى قياسي جديد قدره 750 يورو لكل ميجاوات. كما ارتفع سعر الكهرباء في فرنسا بنسبة 12% إلى 880 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بما يعادل 10 أمثال السعر منذ عام.

وتستعد سوق الطاقة الأوروبية لمواجهة اختبار جديد في الأسبوع المقبل عندما توقف شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي ضخ الغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب نورد ستريم1 اعتبارا من 31 أغسطس الحالي ولمدة ثلاثة أيام بدعوى إجراء عملية صيانة معتادة.