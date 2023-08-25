البنك الأهلي ينافس على برونزية البطولة العربية لليد

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خسر فريق البنك الأهلي من الكويت الكويتي بنتيجة 29-27، في الدور نصف النهائي بالبطولة العربية للأندية لرجال كرة اليد المؤهلة للسوبر جلوب، والمقامة بالسعودية.

وتقدم الكويت الكويتي في الشوط الأول بنتيجة 14-12، قبل أن يواصل التقدم في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 29-27 ويصعد للمباراة النهائية.

ومن المقرر أن ينافس البنك الأهلي على الميدالية البرونزية في البطولة العربية، حيث يواجه الخاسر من مباراة الزمالك ومضر السعودي.

وتقام الأن مباراة الزمالك ومضر السعودي، في الدور نصف النهائي بالبطولة العربية.

وتأهل البنك الأهلي إلى نصف النهائي، بعد الفوز على العربي الكويتي بنتيجة 28-16، بينما صعد الكويت الكويتي على حساب الهدى السعودي.

ويشارك الفائز بالبطولة العربية لكرة اليد، في نهائيات السوبر جلوب "كأس العالم للأندية"، والمقرر إقامته في نوفمبر المقبل بالسعودية بمشاركة الأهلي بطل السوبر الأفريقي.