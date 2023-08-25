مسؤول بالفاو: وضع الأمن الغذائي في السودان حرج للغاية



وصف الواثق عثمان مختار، مساعد الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بالسودان، وضع الأمن الغذائي في البلاد بأنه "حرج للغاية ويتدهور بشدة" بسبب وجود حوالي 20 مليون شخص يحتاجون لمساعدات غذائية ومساعدة لتحسين سبل عيشهم.

وقال مختار لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الجمعة إن الصراع الدائر حاليا في السودان "أثر على سلاسل إمداد المواد الغذائية، بما فيها حركة التجارة الداخلية، وعطل حركة الكثير من الأسواق مع انخفاض معدل استيراد الأغذية، إضافة إلى تدمير مصانع الأغذية المتمركزة في الخرطوم، ناهيك عن توقع انخفاض المساحات المزروعة هذا العام، بسبب انعدام مدخلات الانتاج وغلاء أسعارها، وكل ذلك يؤدي إلى مزيد من تدهور حالة توفر الغذاء والأمن الغذائي في السودان".

وحذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث اليوم الجمعة من أن النزاع الذي طال أمده في السودان يمكن أن يدفع المنطقة بأكملها إلى "كارثة إنسانية".

وقال غريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في بيان إن الحرب في السودان "تغذي حالة طوارئ إنسانية ذات أبعاد جسيمة، حيث أن هذا النزاع المرير وما خلفه من جوع ومرض ونزوح يهدد الآن بإغراق البلاد بأكملها".

وأوضح مختار أن الحرب أثرت على النشاط الاقتصادي في السودان، ما أدى إلى فقدان "عدد كبير من السودانيين لمصادر الدخل وسبل كسب العيش، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية".

* وضع كارثي

وبالنسبة للمواد الغذائية التي يحتاجها الشعب السوداني ومدى توفرها في الأسواق، قال مساعد الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بالسودان إن هناك حاجة ماسة للحبوب بأنواعها، خاصة القمح والذرة والدخن وزيوت الطعام، مشيرا إلى أن أغلب هذه المواد إما قليلة أو مفقودة.

وقال مختار "بعض المناطق يتوافر فيها المواد الغذائية، لكن الإشكالية غالبية سكان تلك المناطق لا يستطيعون الحصول عليها بسبب غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية".

ولفت مختار إلى أن السكان يلجأون إلى "تقليل عدد الوجبات اليومية في بعض المناطق من أجل التأقلم مع قلة المواد الغذائية، وهذا الأمر يؤثر على الوضع الصحي للسكان ويزيد من حالات سوء التغذية".